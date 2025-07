Ponte di Paderno | arriva il commissario straordinario per velocizzare i lavori

Il ponte di Paderno d'Adda sta per vivere una svolta decisiva: grazie alla nomina di un commissario straordinario, i lavori si svilupperanno a ritmo più sostenuto, garantendo tempi più rapidi e un miglioramento significativo delle infrastrutture. La decisione, approvata dalla Camera dei Deputati, segna un passo importante verso il potenziamento ferroviario Milano-Mortara e la riqualificazione della zona, portando vantaggi concreti per cittadini e imprese.

Tempi più rapidi per il nuovo ponte di Paderno d'Adda e il potenziamento ferroviario Milano-Mortara. La Camera dei Deputati ha approvato gli emendamenti al decreto legge Infrastrutture che prevedono la nomina di un commissario straordinario per accelerare la realizzazione di queste opere. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

In questa notizia si parla di: ponte - paderno - commissario - straordinario

Paderno d’Adda, il vecchio ponte San Michele non reggerà oltre il 2030. Vertice d’urgenza in Regione: ''Dobbiamo fare in fretta'' - A Paderno d'Adda si prospetta un'emergenza: il ponte San Michele, simbolo della zona, rischia di diventare inagibile entro il 2030.

Ponte di Paderno: arriva il commissario straordinario per velocizzare i lavori; Ponte di Paderno: in arrivo il Commissario Straordinario; Ponte di Paderno d’Adda, Terzi: “Procedure più veloci con il commissario straordinario”.

Ponte di Paderno: arriva il commissario straordinario per velocizzare i lavori - L'assessore Terzi accoglie con favore la nomina che ridurrà i tempi di realizzazione delle opere strategiche lombarde ... Scrive leccotoday.it

Ponte Paderno d’Adda su ferrovia Milano-Mortara, Ass. Terzi: un commissario straordinario velocizzerà realizzazione - (FERPRESS) – Milano, 10 LUG –Tempi ridotti per la realizzazione di opere strategiche in Lombardia, come il potenziamento ferroviario della linea Milano- Come scrive ferpress.it