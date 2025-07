MotoGP | Alex Marquez potrà correre al Sachsenring nel GP di Germania

Alex Marquez è pronto a tornare in pista al Sachsenring per il GP di Germania, dopo aver superato con successo i controlli medici. Il fratello di Marc, dichiarato “FIT” dalla Commissione Medica, potrà affrontare questa tappa fondamentale del Motomondiale, dimostrando ancora una volta la sua determinazione e passione. La sua presenza promette emozioni e suspense, arricchendo un weekend già ricco di adrenalina e sfide.

Alex Marquez ci sarà al Sachsenring per il GP di Germania. Il pilota spagnolo, fratello di Marc, è stato dichiarato “ FIT” dalla Commissione Medica e quindi potrà prendere parte alla tappa teutonica del Motomondiale. L’indice della mano sinistra, in particolare la “testa del secondo metacarpo”, operata nella notte successiva all’ impatto con Pedro Acosta nel GP di Olanda, ad Assen, non presenta particolari problemi per il centauro del Gresini Racing Team. L’ok è arrivato, ma a una condizione: è stato anche stabilito che, dopo la prima sessione di prove libere, Alex Marquez dovrà sottoporsi a una nuova visita di controllo per stabilire se la condizione della sezione dell’arto sia pienamente recuperata. 🔗 Leggi su Oasport.it