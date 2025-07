Valdarno lavori nella galleria di san Donato I pendolari | Noi trattati come clienti di serie B

una delusione palpabile tra i pendolari, che si aspettavano un reale impegno per migliorare le loro condizioni di viaggio. Le parole di Da Re evidenziano come le azioni di Ferrovie appaiano ancora una volta insufficienti e contraddittorie, lasciando i viaggiatori in uno stato di frustrazione e insicurezza. È tempo che le istituzioni ascoltino le esigenze di chi ogni giorno affronta questi disagi, trovando soluzioni concrete e trasparenti per il futuro.

“Ancora una volta Ferrovie tratta i pendolari come clienti di serie B e sui lavori vengono usati due pesi e due misure”. Con queste parole il portavoce del comitato pendolari Valdarno Direttissima, Maurizio Da Re, commenta l’annuncio dei lavori urgenti all’interno della galleria di San Donato con. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Le dichiarazioni della Presidente della Conferenza dei sindaci Valentina Vadi in merito agli interventi sulla galleria San Donato. Vai su Facebook

