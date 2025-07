Emergenza carceri in Parlamento la strategia del governo in tre punti Nordio | Indulto? Sarebbe istigazione a delinquere

L’emergenza carceri torna al centro del dibattito parlamentare, con il governo pronto a mettere in atto una strategia mirata e concreta. Il Ministro Nordio ha delineato un piano in tre punti chiave: detenzione differenziata, pena da scontare nei Paesi d’origine e limitazioni alla carcerazione preventiva, senza ricorrere a indulti o amnistie. Una direzione decisa per affrontare con fermezza e responsabilità una delle sfide più complesse del sistema penitenziario italiano.

L'emergenza carceri ha varcato nuovamente le porte del Parlamento. Alla Camera dei Deputati il Ministro alla Giustizia Carlo Nordio è entrato nei dettagli del nuovo piano. Detenzione differenziata per i tossicodipendenti, pena per gli stranieri da scontare nei Paesi d'origine e limitazioni nell'istituto della carcerazione preventiva. Ma nessuna " liberazione lineare ", il che significa niente indulto o amnistia. È questo in sostanza il piano per le carceri che il Ministro alla Giustizia Carlo Nordio ha esposto in Parlamento poche ore fa.