Calcio serie C fulmine a ciel sereno in casa Grifo | Molinari si dimette

Un colpo inatteso scuote il mondo del Perugia Calcio: Juan Martin Molinari, figura di spicco e consigliere di lunga data, si dimette improvvisamente per motivi personali. La notizia, arrivata come un fulmine a ciel sereno, lascia il club biancorosso inaspettatamente senza una delle sue colonne portanti, in un momento cruciale della stagione. La squadra e i tifosi ora si interrogano sulle ripercussioni di questa decisione e sulle prossime mosse da compiere.

Juan Martin Molinari non farà più parte del Perugia Calcio. Il consigliere del club ha annunciato pochi minuti fa le proprie dimissioni per motivi personali da tutte le cariche amministrative. La notizia è un autentico fulmine a ciel sereno per il club biancorosso, impegnato in questi giorni. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

#Retegui HA CHIESTO LA CESSIONE ALL'#ATALANTA 80 milioni in 4 anni al giocatore, circa 60 milioni all'Atalanta: queste le cifre intorno alle quali dovrebbe aggirarsi la proposta dell'Al-Qadsiah. Un fulmine a ciel sereno. Fonte: @tvdellosport #Calciomercat Vai su X

Un fulmine a ciel sereno scuote il calcio lentinese. Il presidente della S.S. Leonzio, Gaetano Nardo, ha annunciato con una nota ufficiale la sua intenzione di lasciare la guida della società bianconera #calcio #leonzio #lentini Vai su Facebook

Calcio serie C, fulmine a ciel sereno in casa Grifo: Molinari si dimette - L’assemblea dei soci, nel raccogliere la disponibilità all’assunzione dell’incarico, ha nominato il Sig. Si legge su perugiatoday.it

Fulmine a ciel sereno sulla Leon. Cacciato il mister delle meraviglie. Ghidelli: "Non me lo aspettavo" - La società non spiega le motivazioni, l’allenatore preferisce tenersele per sé. Lo riporta msn.com