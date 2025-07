Le scuole di Monza e Brianza si rifanno il look in arrivo quasi 7 milioni di euro | tutti gli interventi

Le scuole di Monza e Brianza si preparano a un importante restyling, con quasi 7 milioni di euro destinati a interventi innovativi e sostenibili. Grazie al bando regionale Energy4School, nell’ambito del Programma FESR 2021-2027, le strutture scolastiche diventeranno più moderne e rispettose dell’ambiente. Un investimento che promette un futuro più verde e luminoso per studenti e comunità . Scopriamo insieme come questa rivoluzione educativa cambierà il volto delle nostre scuole.

A Monza e in Brianza scuole piĂą moderne e green grazie a quasi 7 milioni di euro del bando regionale Energy4School. Un bando promosso nell’ambito del Programma Regionale FESR 2021–2027, Asse 2 “Un’Europa piĂą verde” che ha permesso alla Provincia di aggiudicarsi un finanziamento di oltre 6,7. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

