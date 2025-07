Roma truffe agli anziani | 25enne napoletano arrestato dopo 17 colpi

Roma scossa da un'ondata di truffe ai danni degli anziani, con un 25enne napoletano che ha messo a segno 17 colpi riuscendo a sottrarre circa 400mila euro. Fingeva di essere un parente o un postino per entrare nelle case di vittime tra i 75 e i 91 anni, sfruttando la loro fiducia. La sua cattura, frutto di un’indagine accurata dei carabinieri, rappresenta un passo importante nella lotta contro queste truffe insidiose.

Si fingeva parente o postino per raggirare vittime tra i 75 e i 91 anni. Rubati circa 400mila euro Si presentava come un figlio o un nipote in difficoltĂ , altre volte si spacciava per un impiegato delle poste. Con queste scuse, un 25enne di Arzano, in provincia di Napoli, riusciva a entrare nelle case di anziani romani, per poi derubarli di contanti e oggetti preziosi. I carabinieri lo hanno arrestato dopo un’indagine meticolosa: secondo gli inquirenti, tra gennaio e febbraio del 2023 avrebbe colpito almeno 17 volte nella Capitale, prendendo di mira vittime tra i 75 e i 91 anni. Il bottino? Tra i 300 e i 400 mila euro. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Roma, truffe agli anziani: 25enne napoletano arrestato dopo 17 colpi

Roma. 17 episodi di truffe ad anziani. 25enne di Napoli arrestato con le accuse di estorsione aggravata, truffa aggravata, furto in abitazione, sostituzione di persona e circonvenzione di persona incapace… - Roma scossa da un'ondata di truffe che ha coinvolto 17 anziani, con un 25enne di Napoli arrestato per estorsione, truffa, furto e circonvenzione.

