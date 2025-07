Buon compleanno Moo Deng | l’ippopotamo pigmeo che ha conquistato il web compie un anno

noto per la sua simpatia e il suo carattere unico. Con il suo sguardo dolce e un sorriso contagioso, ha conquistato cuori di tutto il mondo, dimostrando come una piccola creatura possa portare gioia e sorrisi a milioni di persone. Buon compleanno, Moo Deng! Che questa giornata speciale sia solo l’inizio di tanti altri momenti felici e altrettante avventure da condividere con i fan di tutto il pianeta.

Allo zoo di Khao Kheow, nel cuore della Thailandia, la giornata di festa è stata all’insegna di applausi, coriandoli e. frutta fresca. Moo Deng, l’ippopotamo pigmeo diventato celebre sul web per la sua irresistibile espressione e l’andatura goffa, ha compiuto un anno, attirando una folla di visitatori entusiasti che si sono radunati per celebrarlo come una vera celebrità . Nato nel luglio 2024, Moo Deng è rapidamente diventato un fenomeno virale, grazie a video e fotografie che lo ritraggono durante i suoi primi passi, mentre si rinfresca nell’acqua o interagisce timidamente con i suoi custodi. Il suo nome, che in thailandese significa «maiale rosso», è un affettuoso riferimento al suo colore ambrato alla nascita, prima che assumesse le tipiche sfumature scure della specie. 🔗 Leggi su Panorama.it