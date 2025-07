Ricostruire durante la guerra rafforza l’Ucraina La lettura strategica di Fleck AC

Durante la guerra, ricostruire l’Ucraina diventa un atto di resilienza strategica, rafforzando la capacità di adattamento e di resistenza del Paese. La lettura di Fleck ci invita a considerare come ogni passo verso il rilancio economico-sociale sia anche un segnale di determinazione e speranza. Alla Nuvola, questa mattina, si è aperta una nuova tappa nella lunga strada verso la rinascita ucraina, un percorso che non si ferma davanti alle sfide, ma le affronta con visione e coraggio.

Alla Nuvola si è aperta questa mattina la nuova sessione della Conferenza per la ricostruzione dell’Ucraina, co-organizzata dal governo italiano e da quello ucraino, con l’intento di portare, a conflitto ancora in corso, il lungo processo che mira a ricostruire la dimensione economico-sociale (ma non solo) del Paese invaso dalla Russia nel febbraio del 2022. In occasione dell’apertura della kermesse, Formiche.net ha chiesto a Jörn Fleck, senior director presso lo Europe Center dell’Atlantic Council, la sua interpretazione della situazione. Che visione ha sulla sessione della Conferenza per la ricostruzione dell’Ucraina che si è aperta oggi a Roma? Molto positiva. 🔗 Leggi su Formiche.net