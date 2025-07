Costiera Amalfitana turista 15enne americana denuncia stupro | fermato un 41enne

Una tragica vicenda scuote la Costiera Amalfitana: una giovane turista americana di 15 anni denuncia di essere stata vittima di uno stupro da parte di un uomo di 41 anni, italiano di origine egiziana, che avrebbe approfittato della momentanea assenza dei genitori della ragazza. La sua pronta denuncia ha portato all’arresto dell’uomo, ma resta ancora da chiarire ogni dettaglio di questa drammatica vicenda, che ha scosso la comunità e riaccende il dibattito sulla tutela dei minori.

