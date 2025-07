The Voice addio a sorpresa di Gigi D' Alessio ad Antonella Clerici | chi prende il suo posto

L'estate di Antonella Clerici si anima tra relax e progetti futuri, mentre il mondo dello spettacolo si prepara a sorprenderti. Dopo l’addio a sorpresa di Gigi D’Alessio a The Voice, si apre un nuovo capitolo per il talent show di Rai Uno, con novità inaspettate all’orizzonte. La stagione televisiva si preannuncia ricca di emozioni e cambiamenti: scopriamo insieme cosa riserva il futuro di questa amata conduttrice e del suo show.

È tempo di vacanze per Antonella Clerici che, nell’attesa di tornare in onda, si gode la sua estate in Normandia, dove trascorrerĂ i prossimi due mesi. La conduttrice sarĂ impegnata nella prossima stagione televisiva di Rai Uno con diverse trasmissioni, da È Sempre Mezzogiorno, alle due serate speciali del programma Jukebox - La notte delle hit, sino a The Voice. Proprio a proposito del talent show musicale di Rai Uno, ci saranno delle novitĂ , a partire dal cast che non vedrĂ piĂč tra i giudici Gigi D’Alessio. Antonella Clerici e il rapporto con la Rai. Come anticipato, saranno tanti i progetti che vedranno coinvolta Antonella in Casa Rai, oltre a È Sempre Mezzogiorno (dove arriverĂ Carlotta Mantovan, moglie di Fabrizio Frizzi) e The Voice, la conduttrice prenderĂ il timone di due serate speciali dedicate alla musica, con Jukebox - La notte delle hit. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "The Voice", addio a sorpresa di Gigi D'Alessio ad Antonella Clerici: chi prende il suo posto

Antonella Clerici senza filtri: tra addii, nuovi progetti e verità scomode

