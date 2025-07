Donkey Kong Bananza era in sviluppo inizialmente per Switch 1 ecco il motivo del passaggio a Nintendo Switch 2

Sei appassionato di giochi e novità Nintendo? Ecco una rivelazione sorprendente: Donkey Kong Bananza, inizialmente sviluppato per Switch 1, ha cambiato rotta per sfruttare al massimo la tecnologia Voxel sulla nuova Nintendo Switch 2. Scoprite i retroscena di questa scelta strategica direttamente dalla voce del team di Super Mario Odyssey, pronti a stupirvi con dettagli esclusivi che potrebbero cambiare il vostro modo di vivere il mondo dei videogiochi.

Proprio in queste ore è stato confermato che Donkey Kong Bananza è stato inizialmente in sviluppo per Nintendo Switch 1, con il team di sviluppo che ha deciso successivamente di spostare lo sviluppo su Nintendo Switch 2 per un motivo ben preciso: sfruttare la tecnologia Voxel. Nel corso di una nuova intervista con IGN, alcuni rappresentanti del team di Super Mario Odyssey hanno rivelato che Bananza è stato realizzato per un’esplicita richiesta dell’esecutivo Nintendo Yoshiaki Koizumi, che ha proposto allo studio di realizzare un nuovo platform 3D dedicato a Donkey Kong. Un desiderio nato dalla volontà di realizzare il primo titolo interno dedicato all’iconico scimmione dopo oltre vent’anni dall’uscita di Donkey Kong: Jungle Beat. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Donkey Kong Bananza era in sviluppo inizialmente per Switch 1, ecco il motivo del passaggio a Nintendo Switch 2

