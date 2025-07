Una Camera delle meraviglie all' ospedale di Lecco

Benvenuti nella "Wunderkammer" dell'ospedale di Lecco, un innovativo spazio che unisce salute, creatività e benessere nel reparto di oncologia. Questo progetto, ispirato alle antiche camere delle meraviglie, trasforma l'ambiente ospedaliero in un luogo di scoperta e speranza, offrendo ai pazienti un'esperienza unica di conforto e rinascita. Scopri come questa iniziativa rivoluzionaria sta cambiando il volto dell'assistenza sanitaria, portando un tocco di magia e umanità nel percorso di cura.

Si chiama "Wunderkammer" il nuovo progetto - tra salute, creatività e benessere - attivato all'ospedale Manzoni di Lecco, in particolare nel reparto di oncologia. È un'espressione appartenente alla lingua tedesca usata per indicare particolari ambienti in cui, dal XVI secolo al XVIII secolo, i. 🔗 Leggi su Leccotoday.it