Trapani rapinatore seriale armato di coltello semina il panico sul lungomare | aggredisce anche i ragazzini

Il lungomare di Trapani si trasforma in un palcoscenico di paura, dove un rapinatore seriale armato di coltello ha seminato il panico tra passanti e giovani. La sua escalation di violenza, culminata con l'aggressione di ragazzini, ha portato all'arresto di un 21enne di Misiliscemi. Un intervento decisivo delle forze dell'ordine che speriamo possa ripristinare la serenità di questa zona amata dai cittadini.

Un 21enne di Misiliscemi è stato arrestato a Trapani per tre rapine a mano armata, commesse tra il 19 e il 27 giugno ai danni di sei persone.

