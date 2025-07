Terna Sace Leonardo Enav e Snam Le grandi aziende per la ricostruzione dell’Ucraina

L’Italia si conferma protagonista nella ricostruzione dell’Ucraina, grazie all’impegno di grandi aziende come Terna, Sace, Leonardo, Enav e Snam. Durante la prima giornata della Conferenza alla Nuvola dell’Eur, si è aperta una strada promettente verso la rinascita di un Paese martoriato. Con il nostro Paese pronto a guidare questa importante iniziativa, l’Italia si prepara a diventare il punto di riferimento per tutte le realtà industriali interessate a contribuire alla ricostruzione e alla ripresa dell’Ucraina.

L'Italia si afferma come protagonista assoluta nella corsa alla ricostruzione dell'Ucraina. La prima giornata della Conferenza per la ricostruzione dell'Ucraina, in programma alla Nuvola dell'Eur, ha portato in dote il primo vero scatto verso la rinascita del Paese aggredito e devastato dalla Russia. Con l'Italia e le sue imprese che si preparano a fare da testa di ponte per tutte le altre realtà industriali che vorranno partecipare alla ripartenza di Kyv, una volta, si spera, terminata la guerra ( qui l'intervista alla vicepresidente di Confindustria, Barbara Cimmino ). Sono due le novità emerse dai lavori della Conferenza.