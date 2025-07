Immobile Bologna è ufficiale | l’ex attaccante della Juventus torna in Serie A il comunicato che rivela tutti i dettagli

Il calcio italiano si infiamma ancora una volta con il ritorno di Ciro Immobile in Serie A. Dopo le voci e le speculazioni, l’annuncio ufficiale ha confermato il suo passaggio a titolo definitivo al Bologna, portando esperienza e talento di livello internazionale tra le fila rossoblù. Un colpo di mercato che promette emozioni e rivitalizza il reparto offensivo. Ora è ufficiale: il futuro di Immobile è al Bologna, pronto a scrivere nuovi capitoli della sua carriera.

Immobile Bologna: è ufficiale il ritorno in Serie A dell’ex Juve, che è passato a titolo definitivo nel club rossoblù. Comunicato e tutti i dettagli. Il Bologna ha piazzato il colpo più atteso del suo mercato, regalando a Vincenzo Italiano il bomber d’esperienza e caratura internazionale per guidare l’attacco rossoblù. Ora è ufficiale: Ciro Immobile è un nuovo giocatore del Bologna. Dopo un’intensa ma altalenante stagione in Turchia con la maglia del Be?ikta?, il “Re” dei marcatori della Serie A torna da protagonista nel nostro campionato. Ha scelto il progetto ambizioso del Bologna per continuare a segnare e a stupire, portando con sé un bagaglio di oltre 200 gol segnati nella massima serie italiana e un titolo di campione d’Europa vinto con la Nazionale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Immobile Bologna, è ufficiale: l’ex attaccante della Juventus torna in Serie A, il comunicato che rivela tutti i dettagli

In questa notizia si parla di: bologna - ufficiale - serie - comunicato

Milan-Bologna, ufficiale: Erlic salta la finale di Coppa Italia per infortunio - Brutte notizie per il Bologna: Erlic sarà costretto a saltare la finale di Coppa Italia contro il Milan, in programma mercoledì sera allo Stadio Olimpico, a causa di un infortunio.

Pubblicato il Comunicato Ufficiale n°1 per la stagione 2025/2026! Il Comitato Territoriale FIPAV di Bologna dà ufficialmente il via alla nuova stagione sportiva con la pubblicazione del Comunicato n°1, contenente tutte le indicazioni generali, il comunicato in Vai su Facebook

Immobile è un nuovo giocatore del Bologna: il comunicato ufficiale e quanto guadagnerà; Bologna, Immobile ora è ufficiale: i dettagli; Bologna: Lorenzo De Silvestri in rossoblù fino al 2026.

Immobile, Ciro il grande torna in Serie A: ufficiale al Bologna - L'ex bomber della Lazio ritorna in Italia vestendo i colori della squadra allenata da Vincenzo Italiano. Da tuttosport.com

Bologna-Immobile, è ufficiale: contratto fino al 2026. Le news di calciomercato - L'attaccante classe 1990 ritorna in Serie A dopo l'avventura in Turchia al Besiktas. Scrive sport.sky.it