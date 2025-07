Rogo Maremma Evacuacati 600 in camping

Un incendio di vaste proporzioni sta devastando la pineta di Castiglione della Pescaia, una delle perle della Maremma toscana. Per garantire la sicurezza di oltre 600 ospiti del campeggio, sono state ordinate urgentemente le evacuation, con l’assistenza dei mezzi di soccorso e delle autorità locali. La protezione civile ha già allestito un campo di accoglienza, ma la situazione rimane critica e in continuo aggiornamento. Restate sintonizzati per ulteriori sviluppi.

Rogo dopo incidente stradale in Maremma, domato nella notte - Rogo dopo incidente stradale in Maremma, domato nella notte A Roccastrada, le fiamme hanno minacciato 3 case ROCCASTRADA (GROSSETO) , 31 luglio 2024, 10:47 ... Come scrive ansa.it

Rogo Maremma: Regione, in fase di contenimento - Toscana - "Dopo una ultima ripresa delle fiamme avvenuta stamani a causa del vento, l'incendio di Cinigiano è al momento in contenimento". Riporta ansa.it