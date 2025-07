Vardy snobbato dal Genoa ma il bomber sbarca in Italia | Colpaccio a zero | vuole scudetto e Champions

Vardy snobbato dal Genoa, ma il bomber inglese si prepara a cambiare rotta e sbarcare in Italia con un colpo da maestro a zero euro. Dopo aver rischiato di appendere gli scarpini al chiodo, l’attaccante mira subito in alto: scudetto e Champions League sono i suoi obiettivi. Un colpo di scena che potrebbe riscrivere le carte del calcio italiano, dimostrando che il talento non ha età né confini.

Vardy snobbato dal Genoa, ma il bomber sbarca in Italia Colpaccio a zero: vuole scudetto e Champions"> Vieira è intervenuto per bloccare il trasferimento di Vardy al Genoa. Ora però, l’attaccante inglese, potrebbe comunque approdare in A. Sembrava potesse essere terminata definitivamente la sua carriera. Si potevano già intravedere gli scarpini appesi al chiodo e invece.per un attimo, un solo attimo, Jamie Vardy ha rischiato di giocare in Serie A. Poi però alla fine è saltato tutto, ma adesso questa ipotesi si sta ripresentando con un altro club di massima serie disposto a stipendiarlo. L’attaccante, diventato icona del Leicester specialmente grazie alla Premier League conquistata a sorpresa con Claudio Ranieri sulla panchina, è stato a un passo, nelle scorse settimane, a vestire la maglia di una società italiana. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Vardy snobbato dal Genoa, ma il bomber sbarca in Italia | Colpaccio a zero: vuole scudetto e Champions

In questa notizia si parla di: vardy - genoa - snobbato - bomber

Repubblica – Vardy al Genoa, l’affare era fatto ma Vieira ha detto no: il retroscena - Un colpo di scena scuote il calciomercato: Jamie Vardy, l’eroe del Leicester dei miracoli, sembrava ormai pronto a indossare la maglia del Genoa.

Vardy snobbato dal Genoa, ma il bomber sbarca in Italia | Colpaccio a zero: vuole scudetto e Champions.

Vardy snobbato dal Genoa, ma il bomber sbarca in Italia | Colpaccio a zero: vuole scudetto e Champions - Vieira è intervenuto per bloccare il trasferimento di Vardy al Genoa. napolipiu.com scrive

Genoa, fa scalpore il no a Vardy. Non ha convinto l’età del bomber - Poteva essere una grande operazione sul piano commerciale, ma dal punto di vista tecnico ha lasciato perplessi la carta d’identità. Lo riporta genova.repubblica.it