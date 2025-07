Stankovic-Club Brugge finito il summit con l’Inter | le reazioni all’uscita

Il summit tra Inter e Club Brugge si è appena concluso, lasciando il mondo del calcio impreparato alle prime reazioni. I dirigenti belgi sono usciti dalla sede nerazzurra, segno di un incontro che potrebbe scuotere le strategie future delle due squadre. Ma cosa ha scardinato questa trattativa? E quali conseguenze potrebbero derivarne per Aleksandar Stankovic e i loro progetti comuni? La risposta si nasconde nelle prossime mosse di mercato.

I due dirigenti del Club Brugge lasciano la sede dell'Inter dopo l'incontro incentrato su Aleksandar Stankovic. Ecco le reazioni alla fine del summit. INCONTRO TERMINATO – Oggi pomeriggio le porte della sede dell'Inter si sono aperte per accogliere due dirigenti del Club Brugge, arrivati a Milano per discutere del futuro del giovane nerazzurro Aleksandar Stankovic ma non solo. La società belga ha messo nel mirino il centrocampista classe 2005, pronto per una nuova avventura lontano da Milano dopo l'ultima stagione in prestito al Lucerna. Il summit con l'Inter, nella cornice di Viale della Liberazione, è terminato da pochi minuti, con l'uscita dalla sede di Madou e Rigaux, rispettivamente Amministratore Delegato e Direttore Sportivo del Club Brugge.

Cosi il direttore generale e il direttore sportivo del Club Brugge, Bob Madou e Dévy Riguax, sulla trattativa col Milan per Ardon Jashari I dirigenti del club belga sono stati in sede all’Inter per discutere di Aleksandar Stankovic #jashari # Vai su X

Sky Sport: “Valentin Carboni al Genoa in prestito: si può chiudere. Aleksandar Stankovic al Club Brugge: Inter non darà il via libera se non avrà la recompra”. Via Daniele Mari Vai su Facebook

