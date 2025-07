Prato Toccafondi scende in campo | Subito 100 mila euro Ma serve raggiungere un milione

Prato si mobilita con entusiasmo per il rilancio dell'AC Prato. Paolo Toccafondi ha già investito 100 mila euro, segnando il primo passo di una grande ambizione: raggiungere un milione di euro per assicurare un futuro solido alla squadra. L’operazione, ora in fase cruciale, promette di rivoluzionare lo scenario biancazzurro e di riscrivere il destino del club. La sfida è aperta, e il successo è ancora da conquistare.

Prato, 10 luglio 2025 – Paolo Toccafondi ha versato 100 mila euro per dare il là all'operazione che dovrebbe culminare con la cessione dell' Ac Prato. Dalle stanze dello studio notarile Associato D'Ambrosi e Casale, al quale l'ex patron biancazzurro si è appoggiato, ecco che sono arrivate notizie importanti in giornata circa il futuro della società laniera. A cominciare dalla firma di Stefano Commini sul preliminare di cessione del club a una cordata di imprenditori locali, che tuttavia vanno ancora individuati. E occhio perché il tempo stringe: una delle condizioni necessarie per far sì che la trattativa si chiusa positivamente è che entro il 18 luglio venga raccolto un milione di euro, messo a disposizione da investitori della città.

