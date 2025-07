Abbonamenti Atm gratis per gli studenti | come richiederli

Se sei uno studente a Messina e desideri risparmiare sui trasporti, questa è la tua occasione: dal 15 luglio al 15 ottobre 2025 potrai richiedere gratuitamente l’abbonamento ATM per l’anno scolastico 2025/2026. La procedura è semplice e veloce, disponibile esclusivamente online. Non perdere l'opportunità di muoverti liberamente e senza costi aggiuntivi: scopri come richiederlo e assicurati il tuo abbonamento gratuito!

Il Comune di Messina informa che, a partire dalle ore 9.00 di lunedì 15 luglio 2025 e fino alle ore 23.59 di martedì 15 ottobre 2025, sarà possibile inoltrare le richieste per il rilascio dell’abbonamento gratuito A.T.M. per l’anno scolastico 20252026, esclusivamente attraverso la piattaforma. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

In questa notizia si parla di: abbonamenti - gratis - studenti - richiederli

Abbonamenti Atm gratis per gli studenti: come richiederli https://ift.tt/p0iaxWm https://ift.tt/3pQJWGh Vai su X

Under 19, un mese di abbonamento gratuito al TPL; Abbonamento gratuito studenti UnicoCampania, al via oggi le domande: i requisiti e come richiederlo; Bonus Trasporti 2024 per gli studenti: chi può richiederlo e come.

Abbonamento gratuito studenti UnicoCampania, al via oggi le ... - MSN - Parte oggi, venerdì 9 agosto, la possibilità per gli studenti della Campania di richiedere l’abbonamento gratuito UnicoCampania per i mezzi pubblici . Da msn.com

Abbonamento gratuito studenti UnicoCampania, al via oggi le domande: i ... - Parte oggi, venerdì 9 agosto, la possibilità per gli studenti della Campania di richiedere l'abbonamento gratuito UnicoCampania per i mezzi pubblici. Riporta fanpage.it