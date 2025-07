Aborto la sinistra disumanizza la vita | è polemica in Emilia-Romagna

Una dichiarazione controversa che accende il dibattito pubblico in Emilia-Romagna e oltre, sollevando profonde questioni etiche e morali. La recente affermazione del consigliere Simona Larghetti ha scatenato un’ondata di reazioni, divise tra chi difende la libertà di scelta e chi denuncia una visione riduttiva della vita. Un tema delicato che merita di essere affrontato con attenzione e rispetto per tutte le voci coinvolte.

Roma, 10 lug – Sta suscitando un’ondata di polemiche la dichiarazione del consigliere regionale AVS Simona Larghetti, che durante un intervento pubblico ha affermato: “Non per tutte le donne l’aborto è un dramma. Nei primi tre mesi l’embrione è solo un ammasso di cellule, non è una vita”. Aborto, le parole del consigliere AVS. Parole che non sono passate inosservate e che hanno immediatamente scatenato reazioni durissime da parte del centrodestra e, in particolare, di Fratelli d’Italia. A guidare la replica è stata Marta Evangelisti, capogruppo FDI in Emilia-Romagna, che ha denunciato con forza il contenuto delle dichiarazioni: “Quelle di Larghetti sono parole violente, gravi e sconcertanti. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it