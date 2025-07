Nordio interviene sull’evasione di Cavallari | Aperta istruttoria occorre fare luce

Il ministro Nordio interviene con fermezza sulla delicata vicenda di Cavallari, coinvolto in un’istruttoria sull’evasione, chiedendo chiarezza e giustizia. Nel contempo, si esprime su una questione che ha scosso l’opinione pubblica: il detenuto per la strage di Corinaldo, scomparso dal carcere della Dozza. Una situazione che mette in discussione la certezza della pena, rischiando di minare i principi fondamentali del nostro sistema giudiziario.

Il ministro sul detenuto per la strage di Corinaldo che non è rientrato al carcere della Dozza: “Vicenda che ha ferito profondamente la sensibilità degli italiani. La certezza della pena diventa astrazione metafisica”. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Nordio interviene sull’evasione di Cavallari: “Aperta istruttoria, occorre fare luce”

In questa notizia si parla di: nordio - interviene - evasione - cavallari

Braccialetto elettronico, dopo la bufera su Nordio interviene Roccella: “Hanno limiti oggettivi, servono misure dure” - Dopo le polemiche sul sistema del braccialetto elettronico, il ministro della Giustizia Nordio interviene per chiarire la necessità di misure più rigorose.

ANCONA - Il deputato Antonio Baldelli interviene sulla fuga di Andrea Cavallari. «Sei vite spezzate non possono essere ulteriormente oltraggiate. Subito accertamenti e ricerche per catturare l’evaso». Vai su Facebook

Nordio interviene sull’evasione di Cavallari: “Aperta istruttoria, occorre fare luce” - Il ministro sul detenuto per la strage di Corinaldo che non è rientrato al carcere della Dozza: “Vicenda che ha ferito profondamente la sensibilità degli ... Da bologna.repubblica.it

Cavallari evaso dopo la laurea, il ministro Nordio: “Avviata attività istruttoria, faremo luce” - Il detenuto 26enne ha fatto perdere le proprie tracce nel cuore di Bologna lo scorso 3 luglio, dopo la discussione della tesi e un pranzo con la famiglia. Riporta ilrestodelcarlino.it