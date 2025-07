Due giorni a bordo della barca completamente accessibile Hansa 303 per scoprire la vela paralimpica

Immergiti in un'esperienza unica a bordo della barca accessibile Hansa 303, dove otre a scoprire i segreti della vela paralimpica potrai condividere emozioni e conoscenze con associazioni locali. Due giorni di attività in acqua e a terra, tra formazione e prove pratiche, per promuovere l'inclusione e la passione per il mare. È iniziata oggi al Circolo Velico Ravennate, la sesta tappa del progetto "Navigare Insieme"... Un’occasione imperdibile per vivere il mare senza barriere.

Due giornate di attività in acqua e a terra che coinvolgeranno numerose associazioni del territorio, con momenti di formazione, prove pratiche a bordo delle imbarcazioni completamente accessibili Hansa 303. È iniziata oggi al Circolo Velico Ravennate, la sesta tappa del progetto "Navigare Insieme.

Due giornate di attività in acqua e a terra che coinvolgeranno numerose associazioni del territorio, con momenti di formazione, prove pratiche a bordo delle imbarcazioni Hansa 303 e iniziative pensate per rendere la vela uno sport accessibile a tutte e tutti

