Maturità 2025 i casi di Gianmaria e Maddalena non si ripeteranno più | chi fa scena muta all’orale verrà bocciato La decisione del Ministro Valditara

La svolta decisa dal ministro Giuseppe Valditara promette un esame di maturità più equo e serio, eliminando comportamenti poco responsabili come la “scena muta”. Con questa nuova normativa, gli studenti che sceglieranno di non rispondere volontariamente all’orale saranno bocciati, garantendo un processo più rigoroso e meritocratico. Una decisione che mira a valorizzare l’impegno e la preparazione, prevenendo situazioni spiacevoli come quelle di Gianmaria e Maddalena.

Il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha annunciato una modifica significativa per l’esame di maturità: gli studenti che durante il colloquio orale decideranno di fare “scena muta”, rifiutandosi volontariamente di rispondere, saranno giudicati non idonei e dovranno ripetere l’anno. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

