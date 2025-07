Fabula | oltre 300 racconti al vaglio stasera l’annuncio dei vincitori

Stasera, a Bellizzi, si sveleranno i vincitori della XV edizione di Fabula, un festival che trasforma le favole in atti di coraggio e i pensieri in voce. Con oltre 300 racconti in attesa di giudizio, questa manifestazione è il cuore pulsante di un luogo senza tempo, dove il colore diventa emozione e la fantasia prende vita. Prepariamoci a scoprire chi si aggiudicherà il premio e a lasciarci incantare ancora una volta da questa magica avventura.

La XV edizione di Fabula trasforma Bellizzi in un luogo fuori dal tempo, dove le favole diventano atti di coraggio e i pensieri trovano voce. Fabula è colore. È il colore degli occhi che brillano quando arriva un ospite inatteso. È il blu vivo delle magliette ufficiali, l'arancio caldo dei tramonti bellizzesi, il bianco delle

