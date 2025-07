All' asta a Parigi la prima borsa Birkin di Hermès senza una stima

Un’asta a Parigi sta facendo scalpore: la prima borsa Birkin di Hermès, senza stima predefinita, è il protagonista della vendita "Fashion Icons" da Sotheby's. Creata nel 1984 in un incontro tra Jane Birkin e l’allora CEO di Hermès, questa esclusiva creazione in pelle nera rappresenta un simbolo di stile e lusso senza tempo. La sua mancanza di valutazione apre nuovi scenari sull’arte del collezionismo di alta moda, lasciando tutti con il fiato sospeso.

Roma, 10 lug. (askanews) - La prima borsa Birkin di Hermès è all'asta da Sotheby's a Parigi. Questa grande borsa in pelle nera, frutto di un incontro in aereo nel 1984 tra la cantante Jane Birkin e l'allora ceo di Hermès, è diventata una delle borse più famose e costose al mondo ed è il pezzo forte della vendita intitolata "Fashion Icons". Sotheby's non ha fornito una stima per questa vendita. "La Birkin originale ha il potenziale per ridefinire i record", ha affermato Morgane Halimi, responsabile globale borse e moda della casa d'aste. Ad oggi, la borsa più costosa mai venduta all'asta è una Kelly di Hermès in pelle di coccodrillo, tempestata di diamanti e impreziosita da oro bianco, che è stata venduta per oltre 513. 🔗 Leggi su Quotidiano.net