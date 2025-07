La lettera di Cotignola alla comunità israeliana gemellata | Non possiamo ignorare distruzione e vittime civili

La comunità di Cotignola si stringe con forza alla sua gemella israeliana, Be'er Ya'akov, in questo momento di grave crisi. La lettera inviata dall'Amministrazione comunale ribadisce il nostro impegno per la pace, la solidarietà e la condanna di ogni forma di violenza, affinché siano sempre più forti i legami di amicizia e speranza tra i nostri popoli. In un mondo che troppo spesso dimentica l'umanità condivisa, non possiamo ignorare la sofferenza e le vittime civili.

L'Amministrazione comunale di Cotignola ha inviato una lettera ai gemelli e alle gemelle della comunità israeliana di Be'er Ya'akov, per ricondividere e riconfermare i valori di pace e solidarietà che sono alla base del gemellaggio stesso. "Condanniamo senza esitazioni l'attacco terroristico.

