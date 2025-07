Ferrero acquista Kellogg L’azienda della Nutella compra la marca di cereali più famosi d’America

Ferrero, il colosso piemontese conosciuto per la Nutella, compie un passo da gigante: acquisisce WK Kellogg, il gigante americano dei cereali, per 3 miliardi di dollari. Dopo aver conquistato le caramelle francesi, questa operazione strategica apre nuove frontiere di mercato e consolidamento globale. Un’alleanza che promette di ridefinire gli equilibri nel mondo dell’alimentare e di portare Ferrero a un livello ancora superiore nel panorama internazionale.

Dopo aver fatto la corte alle caramelle francesi, Ferrero fa sua WK Kellogg, il gigante americano dei cereali per la colazione. Un'operazione da 3 miliardi di dollari che segna una svolta strategica nel percorso del gruppo piemontese.

Media, il gruppo Ferrero pronto ad acquisire la statunitense Kellogg per 3 miliardi - Il Gruppo Ferrero di Alba si prepara a fare un grande passo nel mercato globale, con una potenziale acquisizione da 3 miliardi di dollari della statunitense Kellogg, famosa per i cereali lavorati.

Ferrero compra i cereali Kellogg per oltre 3 miliardi: "Ampliamo la presenza in Nord America" - L'accordo, approvato all'unanimità dal Consiglio di Amministrazione di WK Kellogg Co, prevede che Ferrero compri tutte le azioni sul mercato per 23

Ferrero acquista Kellogg per 3,1 miliardi di dollari - Il Gruppo Ferrero e WK Kellogg Co hanno annunciato oggi di aver stipulato un accordo definitivo in base al quale la multinazionale con sede in Piemonte ha accettato di acquisire WK Kellogg Co