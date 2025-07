Amanda Anisimova la storia dei miracoli | batte Sabalenka ed è in finale a Wimbledon

Amanda Anisimova, la storia dei miracoli, ha appena scritto un capitolo incredibile battendo Sabalenka e conquistando una finale a Wimbledon con il secondo miglior piazzamento di sempre. Poco più di due anni fa, tutto sembrava perduto: la sua carriera si era fermata, ostacolata anche da un ambiente pesante e problemi di salute mentale. Ora, tornata sui campi nel gennaio 2024, si presenta forte e determinata, pronta a riscrivere le regole del suo destino.

Poco più di due anni fa, semplicemente, questa storia non avrebbe avuto senso. Amanda Anisimova si era fermata, la vita ai tornei era diventata impossibile (e non si può non rimarcare anche un certo tipo di ambiente che viene da fuori e che col tennis non dovrebbe avere proprio niente a che fare, a livello di pesantezza delle parole). Salute mentale. Si è rivista sui campi a gennaio 2024. Ha ricostruito la classifica. Si è ripresentata da numero 13 del seeding. E, oggi, quella finale che al Roland Garros 2019 non era riuscita a disputare (per “colpa” di Ash Barty) stavolta giunge sui prati più famosi del mondo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Amanda Anisimova, la storia dei miracoli: batte Sabalenka ed è in finale a Wimbledon

In questa notizia si parla di: amanda - anisimova - storia - finale

WTA Queen’s 2025, in finale si sfideranno Tatjana Maria e Amanda Anisimova - WTA Queen's 2025 si appresta a vivere un momento di pura emozione: le semifinali ci hanno regalato sfide mozzafiato, e domani le protagoniste Tatjana Maria e Amanda Anisimova si contenderanno il titolo con determinazione e passione.

WTA 500 Londra - Queen's 2025 Oggi i quarti di finale: Madison Keys vs Diana Shnaider Tatjana Maria vs Elana Rybakina Emma Raducanu vs Qinwen Zheng Amanda Anisimova vs Emma Navarro Vai su Facebook

Amanda Anisimova, la storia dei miracoli: batte Sabalenka ed è in finale a Wimbledon; La tennista Amanda Anisimova ha battuto a sorpresa Aryna Sabalenka ed è in finale a Wimbledon; Wimbledon in diretta: Anisimova in finale, battuta Sabalenka 6-4, 4-6, 6-4.

La tennista Amanda Anisimova ha battuto a sorpresa Aryna Sabalenka ed è in finale a Wimbledon - 4) la bielorussa Aryna Sabalenka e si è qualificata per la finale di Wimbledon: sarà la sua prima finale in un torneo de ... Lo riporta ilpost.it

Sabalenka eliminata da Wimbledon, Anisimova vince in tre set e vola in finale: cosa è successo - 6) nella semifinale contro l'americana Amanda Anisimova e perde la chance di staccare il pass per ... Come scrive msn.com