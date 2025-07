Wimbledon malore sugli spalti | Sabalenka corre in aiuto

Il calore estremo a Wimbledon ha preso il sopravvento, scatenando due malori tra il pubblico durante una semifinale emozionante. In un gesto di grande solidariet√†, Aryna Sabalenka si √® distinta intervenendo con tempestivit√† per aiutare gli spettatori colpiti dal caldo insopportabile. Un esempio di sportivit√† che va oltre il campo: la campionessa dimostra che il vero spirito competitivo si manifesta anche nelle azioni pi√Ļ umane.

Due malori tra il pubblico a Wimbledon durante la semifinale tra Aryna Sabalenka e Amanda Anisimova, causati dalle elevate temperature. Il match √® stato sospeso due volte nel primo set per consentire i soccorsi. In entrambe le occasioni, √® stata Sabalenka a intervenire prontamente, portando acqua e ghiaccio agli spettatori colpiti dal caldo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it ¬© Gazzetta.it - Wimbledon, malore sugli spalti: Sabalenka corre in aiuto

