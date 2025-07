Serie A2 | Piccolo D’Angelo e Puglisi tris di conferme per il Messina Futsal

serie A2, Piccolo, D’Angelo e Puglisi confermati: un tris di pilastri per il Messina Futsal. La squadra si prepara a dominare il prossimo campionato di calcio a 5, consolidando la propria forza con leader esperti e affidabili. La riconferma di questi talenti è un segnale chiaro della volontà del club di puntare su stabilità e ambizioni vincenti. Con questo trio che rimane fedele alla maglia, il Messina Futsal si pone obiettivi ambiziosi e pronti a sorprendere.

Tris di importanti conferme per il Messina Futsal in vista del prossimo campionato di serie A2 di calcio a 5. Continueranno a vestire la maglia giallorossa il capitano Nanni Piccolo, il laterale Antonino D’Angelo ed il centrale Giuseppe Puglisi. Si tratta di elementi di provato affidamento sia in. 🔗 Leggi su Messinatoday.it