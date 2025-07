Prime Video tanti big in arrivo | novità Nba e uno show con Totti

di un ricco catalogo di serie e film esclusivi, pronti a conquistare il pubblico italiano. La piattaforma si prepara a stupire con novità imperdibili, uno show speciale con Totti e l’emozionante arrivo della stagione NBA, offrendo così un’esperienza multiforme e di alta qualità. La nuova stagione di Prime Video promette di essere la più coinvolgente di sempre, lasciando gli spettatori senza fiato fino all’ultimo minuto.

Alessia Marcuzzi, Christian De Sica, Roberto Saviano, Elettra Lamborghini, Selvaggia Lucarelli, Francesco Totti, Alessandro Gassmann, Luisa Ranieri, Diego Abatantuono, Pif, Corrado Guzzanti, Gianmarco Tognazzi, Sabrina Ferilli, Ambra Angiolini: sono i big della nuova stagione di Amazon Prime Video che quest’anno come fiore all’occhiello ha acquistato i diritti del campionato Nba di basket americano, diritti che si vanno ad aggiungere a quelli della partita più importante del mercoledì in Champions League fino al 2027 (in 4 anni gli spettatori sono cresciuti del 18%). L’accordo per Nba durerà 11 anni. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Prime Video, tanti big in arrivo: novità Nba e uno show con Totti

