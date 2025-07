Squadre qualificate Mondiale per club 2025 | tutte le partecipanti

Il countdown per il Mondiale per club 2025 inizia con entusiasmo, portando insieme le migliori squadre da ogni angolo del pianeta. Dall'Europa all'Oceania, le protagoniste si preparano a scrivere pagine di storia nel nuovo torneo internazionale della FIFA, che si svolgerà negli Stati Uniti. Scopriamo tutte le squadre qualificate e i dettagli di questa emozionante competizione quadriennale, pronta a regalare spettacolo e sorprese.

Dall'Europa all'Oceania, tutte le squadre che parteciperanno alla nuova competizione internazionale per società voluta dalla Fifa, che avrà una cadenza quadriennale. La prima edizione si giocherà negli Stati Uniti dal 15 giugno.

Mondiale per Club, inaugurata nel quartier generale della FIFA una mostra: tutte le 32 squadre in mostra - È stata inaugurata presso il quartier generale della FIFA a Zurigo una mostra dedicata al Mondiale per Club, che presenta tutte le 32 squadre partecipanti, tra cui Inter e Juventus.

