La Birkin originale di Hermès venduta all' asta per 7 milioni di euro

La leggendaria Birkin di Hermès, creata su misura per l'iconica Jane Birkin, ha stupito il mondo vendendosi all'asta di Parigi per ben 7 milioni di euro. Un record storico che testimonia il fascino senza tempo e il valore inestimabile di questa opera d'arte del lusso. Con un prezzo così, questa borsa non è solo un accessorio, ma un simbolo di esclusività e prestigio, e la sua storia si arricchisce di un capitolo indimenticabile.

La borsa Birkin originale realizzata dalla casa di moda Hermès per l'attrice e cantante Jane Birkin è stata venduta all'asta a Parigi per 7 milioni di euro. Secondo quanto riferito dalla casa d'aste Sotheby's, che si è occupata della vendita, la cifra raggiunta ha superato di gran lunga il precedente record per una borsa. La maison parigina realizzò la borsa in esclusiva per la star londinese nel 1984, imprimendovi le sue iniziali J.B. nella parte frontale, sotto la chiusura, e consegnandole l'esemplare unico l'anno successivo, secondo quanto riferito dalla casa d'aste. La versione commercializzata della borsa di Birkin è diventata uno degli articoli di lusso più esclusivi al mondo, con un prezzo esorbitante e una lista d'attesa lunga anni. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - La Birkin originale di Hermès venduta all'asta per 7 milioni di euro

