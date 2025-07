La semifinale di Wimbledon sospesa due volte per emergenza medica | Aryna Sabalenka accorre ad aiutare

Un episodio inatteso ha segnato la semifinale di Wimbledon, sospesa due volte per emergenze mediche, quando Aryna Sabalenka, la regina del tennis mondiale, è intervenuta prontamente ad aiutare. Un gesto di grande umanità che ha emozionato il pubblico e sottolineato il valore dello spirito sportivo. Ma cosa è successo davvero durante quel match? Scopriamo insieme i dettagli di questa giornata memorabile.

Nel corso del primo set della semifinale femminile del torneo di Wimbledon, ci sono state due emergenze mediche che hanno fatto sospendere il gioco: in entrambi i casi Aryna Sabalenka è accorsa per dare una mano nei soccorsi. La numero uno al mondo poi ha perso contro Amanda Anisimova. 🔗 Leggi su Fanpage.it

