Revolut indagine dell’Antitrust | investimenti e Iban nel mirino

Revolut, il colosso dei servizi finanziari digitali, è sotto indagine dall’Antitrust italiano per pratiche commerciali scorrette. L’Autorità ha avviato un’istruttoria su comportamenti ritenuti aggressivi nella gestione dei conti e sulla diffusione di informazioni ingannevoli sugli investimenti. La risposta di Revolut non si è fatta attendere: l’azienda nega le accuse e si impegna a collaborare pienamente. Ma cosa significherà tutto questo per gli utenti e l’industria fintech? Resta da scoprire.

Revolut nel mirino dell’Antitrust per pratiche commerciali scorrette. L’Autorità garante del mercato ha aperto un’istruttoria su alcune società del colosso di servizi di pagamento e finanziari tramite app. Il gruppo avrebbe adottato nei confronti degli utenti italiani modalità aggressive sulla gestione dei conti e avrebbe diffuso informazioni ingannevoli sugli investimenti. L’azienda ha negato le contestazioni, assicurando piena collaborazione per gli accertamenti dell’Agcm. L’istruttoria dell’Antitrust. L’Autorità ha comunicato l’avvio dell’istruttoria in seguito alle ispezioni all’interno della sede italiana di Revolut Bank UAB da parte dei funzionari dell’Agcm, con l’ausilio del Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Revolut, indagine dell’Antitrust: investimenti e Iban nel mirino

In questa notizia si parla di: antitrust - revolut - investimenti - mirino

Antitrust, istruttoria su Revolut per messaggi ingannevoli - L'Antitrust si accinge a indagare su Revolut, accusata di diffondere messaggi ingannevoli sui servizi di investimento e di adottare modalità aggressive nella gestione bancaria.

Revolut nel mirino dell'Antitrust per messaggi ingannevoli; Revolut nel mirino dell’Antitrust in Italia per i servizi bancari e di investimento; Revolut nel mirino dell’Antitrust: istruttoria per pratiche commerciali scorrette.

Revolut, indagine dell’Antitrust: investimenti e Iban nel mirino - L’Agcm ha comunicato l’avvio di un’istruttoria contro il colosso di pagamenti Revolut, per informazioni ingannevoli sugli investimenti e pratiche aggressive sui conti degli utenti ... Secondo quifinanza.it

Revolut nel mirino dell'Antitrust per pratiche commerciali scorrette - La replica della fintech britannica: “Prendiamo molto seriamente l’indagine, piena collaborazione con l’Agcm” ... Da msn.com