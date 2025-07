Nada Cella | una testimonianza mette in dubbio l' alibi di Cecere

Le dichiarazioni del giornalista Carlo Piano, chiamato a deporre nel processo per l'omicidio di Nada Cella, hanno acceso nuovi sospetti sull'alibi di Anna Lucia Cecere. Le sue parole rischiano di aprire una crepa nella ricostruzione ufficiale, sollevando interrogativi che potrebbero cambiare le sorti del caso. Resta da vedere se questa testimonianza sarà sufficiente a scalfire la versione della difesa e a portare alla verità nascosta dietro quella tragica vicenda.

In questa notizia si parla di: nada - cella - alibi - cecere

