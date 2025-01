Bergamonews.it - Bergamo, l’area cani raddoppia: al via i lavori sulla Grewnnway e in via Locatelli

Leggi su Bergamonews.it

. Al via iper due aree. Il Comune, e nella fattispecie l’assessorato all’Ambiente e al Verde, ha infatti scelto di rispondere ad una delle esigenze sempre più frequenti e insistenti della popolazione con un intervento volto da un lato a ripristinarespazzata via dall’alluvione del 9 settembre 2024 e dall’altro di crearne una tutta nuova che fosse confacente rispetto alle richieste dei cittadini. Da zero, dunque, allo stato dei fatti, a due zone dedicate allo svago degli amici a quattro zampe. I progetti, che hanno già trovato il via libera in Giunta e pure la copertura finanziaria, sono infatti stati stabiliti, tanto che l’amministrazione comunale ha deciso di riservare a Bilancio due capitoli di spesa, complessivamente per un ammontare di 100mila euro, volti proprio a sostenerne le opere di realizzazione.