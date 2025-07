Mika annuncia il tour europeo per il 2026 due le date italiane i biglietti

Preparatevi a vivere un’esperienza unica: Mika, la stella internazionale già premiata ai Brit Awards e ai Grammy, annuncia il suo grande tour europeo del 2026! Con due imperdibili date in Italia, il concerto promette emozioni indimenticabili. La star del pop, noto per i suoi successi multi-platino, partirà il 6 febbraio da Amiens e toccherà diverse capitali europee. Non perdere questa occasione: i biglietti sono in vendita ora!

Mika annuncia il tour europeo per il 2026 che toccherà anche l’Italia con due imperdibili live, i biglietti. Mika, la superstar del pop mondiale nominata ai Brit Award e ai Grammy e pluripremiata con dischi multi-platino darà il via al suo più grande tour europeo da headliner nel 2026. Il tour partirà il 6 febbraio ad Amiens, in Francia, allo Zénith, e toccherà Francia, Italia, Belgio, Regno Unito, Paesi Bassi e Lussemburgo, per concludersi il 6 marzo a Ginevra, Svizzera, alla Geneva Arena. Saranno due gli appuntamenti italiani del tour: il 2 Marzo all’Unipol Arena di Bologna e il 4 Marzo all’OGR di Torino, due occasioni imperdibili per il pubblico di Mika per assistere al suo live show. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - Mika annuncia il tour europeo per il 2026, due le date italiane, i biglietti

In questa notizia si parla di: tour - mika - europeo - annuncia

Nel 2026 Mika tornerà live in un nuovo tour europeo: due le date italiane; Umbria Jazz fa già sognare. Al Festival di Perugia tornano i grandi nomi con Lionel Richie e Mika; Mika pubblica il suo nuovo album e annuncia il tour in Italia.

Mika presenta live un inedito e annuncia due concerti in Italia - L'annuncio arriva poco dopo l'esecuzione live dell'inedito "Spinning out", che dà il titolo al tour ... Lo riporta rockol.it

Mika annuncia il tour europeo 2026: due le date italiane - Mika annuncia lo "Spinning Out Tour", un giro di concerti europeo che farà tappa anche in Italia per due appuntamenti: tutte le info. Riporta spettakolo.it