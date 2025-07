Maltempo Italia la furia del vento scoperchia un tetto che finisce in strada | danni e paura

Il maltempo si è scatenato in Italia, portando con sé una furia di vento e pioggia che ha causato danni e paura. A Novara, il tetto di un condominio è stato letteralmente scoperchiato, con detriti finiti in strada e automobili danneggiate. La natura si manifesta con forza, ricordandoci quanto sia importante essere preparati. La situazione resta critica, ma la speranza non si spegne.

Un violento nubifragio si è abbattuto nel pomeriggio di domenica 6 luglio su Novara e provincia, lasciando dietro di sé una scia di danni e disagi, anche se fortunatamente senza feriti. A farne le spese è stato soprattutto il condominio Tre Torri di viale Volta, dove il tetto è stato letteralmente scoperchiato dalle fortissime raffiche di vento poco prima delle 17: i detriti sono finiti in strada, danneggiando una mezza dozzina di auto e ostruendo l’ingresso del palazzo al civico 108. La polizia locale ha chiuso viale Volta, mentre i vigili del fuoco hanno avviato le ispezioni per verificare la stabilità delle orditure. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

