Cina | presenta piano per espandere industria di servizi domestici

La Cina si prepara a rivoluzionare il settore dei servizi domestici con un ambizioso piano di espansione, volto non solo a rafforzare questa industria strategica ma anche a promuovere una rivitalizzazione rurale completa. Con iniziative coordinate tra ministeri e agenzie governative, il progetto mira ad aumentare l’offerta, stimolare la domanda e migliorare il tenore di vita delle comunità . Questo sforzo potrebbe segnare un nuovo capitolo di sviluppo economico e sociale nel paese.

Oggi la Cina ha pubblicato un piano per espandere l'industria dei servizi domestici come parte dei suoi sforzi piu' ampi per promuovere la rivitalizzazione rurale a tutto tondo. Il piano, pubblicato congiuntamente dal ministero del Commercio e da altre otto agenzie governative, mira ad aumentare l'offerta nel settore dei servizi domestici, a stimolare la domanda dei consumatori per tali servizi, a migliorare il sostentamento delle persone, e a stabilizzare l'occupazione. Il piano delinea 14 misure specifiche, tra cui l'espansione dell'occupazione rurale incoraggiando la partecipazione della forza lavoro rurale all'industria dei servizi domestici, il potenziamento della formazione professionale per migliorare le competenze, e il rafforzamento della previdenza sociale per i lavoratori rurali.

