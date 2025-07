LIVE Cobolli-Cilic Wimbledon 2025 in DIRETTA | giocatori in campo si apre l’Italian Day!

Benvenuti alla diretta live di Wimbledon 2025, dove i protagonisti si sfidano sul centrale in un clima di grande attesa! Con il torneo che entra nel vivo, l’Italian Day apre le porte a emozioni indimenticabili e sorprese sorprendenti. Rimanete aggiornati sui match in corso e sulle strategie dei campioni: ora è il momento di scoprire chi salirà sul gradino più alto del podio. La partita sta per iniziare!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:01 Romano che vuole consolidarsi nella top 20 che ha appena raggiunto vincendo 3-0 contro Mensik al turno precedente. Al momento oltre all’immediato inseguitore Grigor Dimitrov, potrebbero superarlo in caso di exploit (finale) anche Lorenzo SONEGO e Cam Norrie. Lo stesso Cilic supererebbe il romano qualora vincesse il suo secondo Slam qui. Giocatori in campo! 11:55 C’è una piccola finestra di pioggia che potrebbe aprirsi su Wimbledon: tra le 14 e le 16 italiane! 11:52 La superficie di gioco aiuta il croato, che qui è stato finalista nel 2019 e che vanta un totale di 3 finali Major tra US Open, Australian Open e i Championships. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cobolli-Cilic, Wimbledon 2025 in DIRETTA: giocatori in campo, si apre l’Italian Day!

In questa notizia si parla di: cilic - diretta - giocatori - campo

LIVE Cobolli-Cilic, Roland Garros 2025 in DIRETTA: il veterano croato in tabellone da lucky loser - Benvenuti nella DIRETTA LIVE del match di primo turno del Roland Garros 2025, dove Flavio Cobolli sfida il veterano croato Marin Cilic, entrato nel tabellone come lucky loser.

#Cobolli diretta ottavi Wimbledon, segui la sfida di tennis oggi contro Cilic Vai su X

Spettacolo a tutto campo Bublik! Spiace per Jannik, ma quando uno ti spara vincenti a settecentomila all'ora da ogni angolo, alternandoli con tocchi di classe pura, bisogna solo fargli i complimenti e applaudire. (quel maledetto schiaffo al volo che è costato il Vai su Facebook

Cobolli-Cilic LIVE alle 12 su Uno; Wimbledon LIVE Cobolli-Cilic: l'ottavo di finale in diretta, segui gli aggiornamenti dalle 12; RECAP! Wimbledon, Day 4: sei italiani al terzo turno, risultato storico.

Cobolli diretta ottavi Wimbledon, segui la sfida di tennis oggi contro Cilic - Flavio Cobolli dovrà vedersela con il veterano Marin Cilic, finalista a Wimbledon nel 2017 ed erbivoro doc. Da corrieredellosport.it

Wimbledon LIVE Cobolli-Cilic: l'ottavo di finale in diretta - CLICCA QUI O PREMI F5 PER AGGIORNARE LA PAGINA [https://www. Scrive sport.tiscali.it