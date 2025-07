Il mistero delle Dolomiti | il cold case di Maria Luisa De Cia tra rituali silenzi e sospetti

Nel cuore delle maestose Dolomiti si cela un mistero che perdura da oltre tre decenni: l'omicidio di Maria Luisa De Cia, un cold case avvolto in rituali silenziosi e sospetti inquietanti. Un enigma irrisolto che ancora oggi affascina e inquieta, lasciando aperti più di una porta su un passato oscuro e mai completamente svelato. Scopriamo insieme i dettagli di questa tragica vicenda, tra silenzi e ombre di un caso che non ha ancora trovato pace.

Un caso avvolto nel mistero da ormai 35 anni. Una donna uccisa in modo brutale lungo i sentieri delle Dolomiti e ritrovata come in una scena di un macabro rituale. La morte di Maria Luisa De Cia è ancora oggi un “cold case”, un omicidio rimasto irrisolto. Non c'è traccia, né dettaglio che possa condurre gli inquirenti all'assassino. Da quel 16 agosto 1990, i sospetti non sono mancati, le inchieste sono state più volte aperte e poi archiviate senza trovare un responsabile, nonostante le indagini siano arrivate fino in Germania. Eppure, il mostro delle Dolomiti non è mai venuto allo scoperto. Se n'è discusso durante il programma Incidente Probatorio, in onda sul canale 122 Fatti di Nera, tra vecchie ipotesi, piste alternative e l'ombra di un possibile serial killer. 🔗 Leggi su Iltempo.it