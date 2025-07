Bolzano faceva il badante ma era ricercato per omicidio | arrestato 45enne

Un cittadino straniero residente a Bolzano, che lavorava come badante, nascondeva un oscuro passato: ricercato dal Tagikistan per un grave omicidio commesso nel 2000. La scoperta delle autorità italiane ha portato al suo arresto, svelando un passato drammatico che rischiava di passare inosservato. Un episodio che mette in luce l'importanza della cooperazione internazionale nella lotta alla criminalità .

(Adnkronos) – in Italia faceva il badante, ma risultava ricercato dalle autorità del Tagikistan per omicidio in concorso con un commilitone dell’esercito tagiko ai danni di un altro militare vicino di casa, per fatti commessi nel luglio 2000, così come segnalato dal Servizio di cooperazione internazionale. Per questo motivo un uomo, tagiko, di 45 anni . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Bolzano, faceva il badante ma era ricercato per omicidio: arrestato 45enne

