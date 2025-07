Quello che dovrebbe vedere Carlsen dalla sua Sant’Elena

Quello che dovrebbe vedere Carlsen dalla sua Sant'Elena è un esempio di come il mondo degli scacchi sia in continua evoluzione. La leggenda Garry Kasparov mette in discussione il dominio del campione norvegese, ora sfidato dal giovane talento indiano Dommaraju Gukesh. Un incontro che potrebbe segnare una svolta epocale e ridefinire gli equilibri di potere nel panorama scacchistico mondiale. La partita è appena iniziata, e le sorprese sono dietro l’angolo.

È arrivato il momento di mettere in discussione il dominio di Magnus Carlsen. A dirlo è la leggenda, Garry Kasparov, colui che la scena scacchistica l’ha avuta saldamente in pugno per più di vent’anni. Come mai? Il norvegese si è confrontato di nuovo con Dommaraju Gukesh, il giovanissimo indiano che ha raccolto la corona di campione del mondo lasciata volontariamente da Carlsen. Il loro ultimo incontro, che ha visto la sconfitta di Carlsen e il suo impetuoso pugno sul tavolo, aveva fatto il giro del web. Nel furioso gesto del norvegese si celava (non troppo bene) tutta la frustrazione di aver gettato alle ortiche una partita vinta, e di aver aggiunto l’avversario alla (cortissima) lista di giocatori che sono riusciti ad avere la meglio su di lui. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Quello che dovrebbe vedere Carlsen dalla sua Sant’Elena

In questa notizia si parla di: carlsen - dovrebbe - vedere - sant

Quello che dovrebbe vedere Carlsen dalla sua Sant'Elena - Dopo due sconfitte contro il giovane Gukesh, il campione norvegese affronta i primi segnali del proprio declino, t ... Si legge su ilfoglio.it