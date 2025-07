Mel B ex Spice Girl le nozze con l’hairstylist Rory McPhee

Mel B, ex Spice Girl dal carisma travolgente, ha coronato il suo amore con Rory McPhee, hairstylist scozzese, in una cerimonia intima e raffinata alla Cattedrale di St Paul a Londra. Solo Emma Bunton ha condiviso con lei questo momento speciale, mentre Geri Halliwell, Melanie C e Victoria Beckham erano assenti. Un’occasione che suggella un nuovo capitolo di felicità per la cantante, confermando come l’amore possa risplendere anche tra le luci delle star.

Mel B si è sposata per la terza volta con Rory McPhee, hairstylist scozzese, in una cerimonia romantica nella Cattedrale di St Paul a Londra. All’evento ha partecipato solo Emma Bunton, unica ex Spice Girl presente, mentre Geri Halliwell, Melanie C e Victoria Beckham erano assenti per impegni personali. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Mel B (ex Spice Girl), le nozze con l’hairstylist Rory McPhee

