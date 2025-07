Hacker e spia cinese arrestato a Malpensa su mandato Usa Fbi | Rubava segreti sui vaccini anti Covid

Un arresto clamoroso a Malpensa: un hacker cinese, ricercato dal 2 novembre dal Tribunale degli Stati Uniti, è stato fermato con l’accusa di aver trafugato segreti sui vaccini anti-Covid. La sua attività, orchestrata probabilmente per conto del governo cinese, mette in evidenza le tensioni internazionali e la delicatezza della sicurezza scientifica globale. Un episodio che spalanca uno squarcio sulle sfide di cybersicurezza tra nazioni.

Il 33enne era ricercato a livello internazionale su mandato d'arresto, emesso il 2 novembre 2023, dal Distretto meridionale del Texas del Tribunale distrettuale degli Usa. Per l'Fbi, dovrà rispondere dell'accusa di aver rubato segreti sui vaccini anti-Covid per il governo cinese.

