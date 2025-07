Verolengo inaugurato il primo spazio pubblico in Piemonte dedicato a Sergio Ramelli

A Verolengo, nel cuore del Piemonte, è stato inaugurato il primo spazio pubblico dedicato a Sergio Ramelli, lo studente milanese ucciso nel 1975. Un gesto che celebra la memoria di un giovane vittima di violenza politica, rafforzando il legame tra storia e comunità. Questa iniziativa rappresenta un'importante occasione per riflettere sui valori di libertà e rispetto. Anche in Piemonte si apre un nuovo capitolo di memoria e riconoscimento...

Roma, 7 lug – È stato inaugurato questa mattina a Verolengo il primo spazio pubblico in Piemonte dedicato a Sergio Ramelli, lo studente milanese del Fronte della Gioventù assassinato nel 1975 da militanti di Avanguardia Operaia. A distanza di cinquant'anni dalla sua uccisione, la cittadina piemontese ha scelto di rendere omaggio alla sua memoria con l'intitolazione di un giardino pubblico. Anche in Piemonte uno spazio dedicato a Sergio Ramelli. Alla cerimonia erano presenti il sindaco Rosanna Giachello, l'assistente al sindaco con delega alle politiche sociali Domenico Giraulo — promotore dell'iniziativa — e numerosi rappresentanti delle istituzioni, tra cui l'onorevole Paola Frassinetti, sottosegretario all'Istruzione e storica amica della famiglia Ramelli.

