Il settore moda italiano si prepara a un momento decisivo: il 22 luglio, il ministro Adolfo Urso riunirà il Tavolo nazionale a Palazzo Piacentini. Un'opportunità unica per condividere aggiornamenti strategici e approfondire le sfide imminenti, tra cui l’attuazione del regime di responsabilità estesa del produttore (EPR). Questa riunione segna un passo importante verso il futuro sostenibile e innovativo della moda made in Italy.

Il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, ha convocato per martedì 22 luglio, alle ore 11.30, a Palazzo Piacentini il Tavolo nazionale sul settore Moda. Lo comunica una nota. "Nel corso della riunione verranno condivisi aggiornamenti sulle misure previste dal piano Italia per la moda e analizzati gli sviluppi relativi a ulteriori dossier, tra cui l'attuazione del regime di responsabilità estesa del produttore (epr), la proposta di una nuova norma a tutela della legalità e l'informativa sull'avvenuta estensione della cassa integrazione salariale per le imprese artigiane del comparto", si legge nel testo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Mimit, convocato il tavolo moda per il 22 luglio

